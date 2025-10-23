Passante di Bologna Autostrade tratta sul piano economico | vertice con Mit e Mef

È entrata nel vivo a Roma la trattativa tra Autostrade per l’Italia (Aspi) e i ministeri competenti sul nuovo Piano economico-finanziario (Pef), il documento che definirà il quadro degli investimenti, le tariffe e le condizioni della concessione fino al 2038.?Un confronto decisivo non solo per la. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Passante di Bologna, Autostrade tratta sul piano economico: vertice con Mit e Mef - finanziario anche il Passante, ma resta l’incognita della Gronda di Genova ... bolognatoday.it scrive

Le opere che rischiano di saltare col Passante (e come cambierebbero le giornate sulle nostre strade) - Ponti, rotonde, bretelle e innesti pensati per separare auto e tir, togliere traffico dai centri abitati e migliorare la sicurezza stradale: senza questi interventi - Secondo bolognatoday.it

Passante, incontro a metà ottobre: si tratta sulle opere di adduzione - Dopo l’addio al Passante di mezzo, ministero delle Infrastrutture, istituzioni e Autostrade si rivedranno per trovare la quadra a ... Riporta ilrestodelcarlino.it