Pasolini che pasticcio Mietto ‘salva’ la scelta | Format accantonato | la responsabilità è mia

"La responsabilità è mia. Evidentemente non sono stato efficace nel trasmettere a Piergiorgio le ragioni della mia scelta". Si carica tutto sulle sue spalle Marco Mietto, assessore alla Cultura. Nessun passo indietro riguardo la natura delle sue scelte. Ma, sostanzialmente, un esercizio di autocritica nella gestione dell’affare Pasolini. È stato il Carlino Reggio, ieri, a svelare il cortocircuito a Palazzo: non ci sono, a oggi, iniziative autonome del Comune di Reggio per celebrare il cinquantennale dalla morte del grande giornalista, scrittore e regista. A differenza di quello che accadrà in altri Comuni della provincia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Pasolini, che pasticcio. Mietto ‘salva’ la scelta: "Format accantonato: la responsabilità è mia"

