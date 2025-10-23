Pasolini che pasticcio Mietto ‘salva’ la scelta | Format accantonato | la responsabilità è mia

Ilrestodelcarlino.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"La responsabilità è mia. Evidentemente non sono stato efficace nel trasmettere a Piergiorgio le ragioni della mia scelta". Si carica tutto sulle sue spalle Marco Mietto, assessore alla Cultura. Nessun passo indietro riguardo la natura delle sue scelte. Ma, sostanzialmente, un esercizio di autocritica nella gestione dell’affare Pasolini. È stato il Carlino Reggio, ieri, a svelare il cortocircuito a Palazzo: non ci sono, a oggi, iniziative autonome del Comune di Reggio per celebrare il cinquantennale dalla morte del grande giornalista, scrittore e regista. A differenza di quello che accadrà in altri Comuni della provincia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

pasolini che pasticcio mietto 8216salva8217 la scelta format accantonato la responsabilit224 232 mia

© Ilrestodelcarlino.it - Pasolini, che pasticcio. Mietto ‘salva’ la scelta: "Format accantonato: la responsabilità è mia"

Approfondisci con queste news

Pasolini, che pasticcio. Mietto ‘salva’ la scelta: "Format accantonato: la responsabilità è mia" - "Non ho portato quel format su Pasolini in giunta, l’ho già detto, perché non ho ... Secondo ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Pasolini Pasticcio Mietto 8216salva8217