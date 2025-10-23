Partenza sprint a Vienna per Jannik Sinner | Ho giocato un ottimo tennis i tornei indoor sono speciali

Oasport.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner ha concesso solamente due game a Daniel Altmaier in occasione del match di primo turno valevole per l’ ATP 500 di Vienna 2025. Il fuoriclasse azzurro si è imposto per 6-0 6-2 in 58 minuti di gioco, travolgendo il tedesco numero 51 al mondo e confermandosi in uno stato di forma notevole pochi giorni dopo aver trionfato al Six Kings Slam di Riad battendo in finale Carlos Alcaraz. “ Oggi sono partito molto bene con un break di vantaggio, e sono riuscito a fare lo stesso nel secondo set. Per questo è stato un po’ più facile servire e mi sono sentito più rilassato. Ho giocato davvero un ottimo tennis. 🔗 Leggi su Oasport.it

partenza sprint a vienna per jannik sinner ho giocato un ottimo tennis i tornei indoor sono speciali

© Oasport.it - Partenza sprint a Vienna per Jannik Sinner: “Ho giocato un ottimo tennis, i tornei indoor sono speciali”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Sinner giocherà anche a Vienna: da Pechino a Torino, il calendario e quando tornerà in campo Jannik - 780 punti e lo spagnolo, artefice di due mesi perfetti e da assoluto dominatore, salito a 11. Segnala tuttosport.com

Sinner, quando gioca il prossimo torneo? Dal ritorno a Pechino alla novità Vienna: il programma di Jannik - Una novità nel suo planning riguarda invece Vienna: inizialmente non previsto, il torneo austriaco (dal 20 al 26 ottobre) è stato aggiunto al suo programma, segno che Jannik vuole chiudere la stagione ... Si legge su ilmessaggero.it

Sinner, quando gioca il prossimo torneo? Dal ritorno a Pechino alla novità Vienna: il programma di Jannik - Il rientro ufficiale del numero uno italiano è fissato per la fine di settembre, quando sarà protagonista all’ATP 500 di Pechino, torneo in programma dal 24 al 30 settembre. Come scrive ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Partenza Sprint Vienna Jannik