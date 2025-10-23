Jannik Sinner ha concesso solamente due game a Daniel Altmaier in occasione del match di primo turno valevole per l’ ATP 500 di Vienna 2025. Il fuoriclasse azzurro si è imposto per 6-0 6-2 in 58 minuti di gioco, travolgendo il tedesco numero 51 al mondo e confermandosi in uno stato di forma notevole pochi giorni dopo aver trionfato al Six Kings Slam di Riad battendo in finale Carlos Alcaraz. “ Oggi sono partito molto bene con un break di vantaggio, e sono riuscito a fare lo stesso nel secondo set. Per questo è stato un po’ più facile servire e mi sono sentito più rilassato. Ho giocato davvero un ottimo tennis. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Partenza sprint a Vienna per Jannik Sinner: “Ho giocato un ottimo tennis, i tornei indoor sono speciali”