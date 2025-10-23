Parte la corsa alle nomine | i nuovi equilibri nelle partecipate dello Stato sotto il segno di Giorgia Meloni

Mancano ancora mesi alla grande tornata di nomine di primavera, ma nei palazzi della politica — soprattutto quelli targati centrodestra — il totonomi è già partito. Tra veti incrociati, spartizioni e ambizioni personali, si delinea un mosaico in cui Palazzo Chigi punta a consolidare la propria impro. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Parte la corsa alle nomine: i nuovi equilibri nelle partecipate dello Stato sotto il segno di Giorgia Meloni

News recenti che potrebbero piacerti

Regionali Veneto, parte la corsa: duello tra Zaia e Tosi, venerdì e sabato il deposito delle liste Al via la settimana decisiva per la presentazione delle liste elettorali. A Verona si delineano i nomi in campo per il Consiglio regionale. Il centrodestra spinge su Stef - facebook.com Vai su Facebook

Nomine/ I nuovi vertici Federazione ANIE - Milano – Nuove nomine e alcune conferme si sono avute nell’ambito di ANIE, la Federazione delle imprese elettrotecniche ed elettroniche tra le più importanti organizzazioni di categoria di ... Secondo punto-informatico.it

Nomine, parte il valzer delle poltrone nelle authority: ecco chi decide - Chi potrebbe entrare nel cda dell’Enea, agenzia pubblica operante nel settore delle nuove tecnologie e dell'energia, se ... Da milanofinanza.it

Nuovi parroci in provincia: il “Risiko” del vescovo Vito. Improvviso cambio di rotta: sparisce dai radar don Zdenek - Il vescovo don Vito Piccinonna, con un coup de theatre degno del miglior “Scherzi a parte”, sconfessa se stesso e rimescola ancora una volte lo scacchiere ... Secondo ilmessaggero.it