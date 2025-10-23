Arezzo, 23 ottobre 2025 – , che prenderà il via lunedì 18 novembre dalle 16 alle 19. Promosso nell’ambito del progetto “Scire 2025–2027”, il corso è gratuito e rivolto agli adulti che desiderano acquisire competenze di base nell’uso degli strumenti digitali. Gli incontri successivi si terranno il 20, 25 e 27 novembre e il 2, 4 e 9 dicembre, sempre dalle 16 alle 19 negli spazi di Palomar, Casa della cultura di San Giovanni Valdarno. Il percorso si inserisce all’interno di un ampio programma di educazione permanente promosso dalla Rete Documentaria Aretina (ReDA) e sostenuto dal Comune di San Giovanni Valdarno, con l’obiettivo di favorire la conoscenza, l’inclusione e la crescita personale attraverso corsi gratuiti rivolti alla popolazione adulta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Parte a Palomar il nuovo corso di “Avvicinamento alla tecnologia per principianti”