Sua Eminenza Parolin, segretario di Stato della Santa Sede, provi a leggere un vecchio libro. Si intitola Bibbia. Per non stupirsi più della persecuzione subita dai nostri fratelli in Cisgiordania, per non uscirsene più con affermazioni ingenue come questa: “Non riusciamo a capire perché i cristiani che vivono la loro vita normale sono oggetto di tanto accanimento”. I coloni ebrei che tormentano i palestinesi cristiani si limitano a mettere in pratica una lunga serie di bibliche esortazioni alla pulizia etnica, come quella contenuta nel Deuteronomio: “Quando il Signore, tuo Dio, ti avrà introdotto nella terra in cui stai per entrare e avrà scacciato davanti a te molte nazioni . 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Parolin legga la Bibbia