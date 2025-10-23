Parma senza certezze davanti | serve il vero Bernabé
Il Como rivelazione arriva al Tardini con l’obiettivo di fare punti per avvicinare l’Europa. Il Parma, reduce da una sconfitta al Tardini contro il Lecce e da un pari senza acuti a Marassi con il Genoa nelle ultime due gare, proverà ad arginare la squadra di Cesc Fabregas facendo leva sulla. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Approfondisci con queste news
L'ex calciatore ha parlato di Zion Suzuki, grande protagonista nel Parma che ha strappato lo 0-0 sul campo del Genoa - facebook.com Vai su Facebook
Torino, chi gioca contro il #Parma? #Baroni ritrova qualche piccola certezza dopo la gara con il #Pisa, ma serve ancora cercare un vero equilibrio #ToroNews #TorinoFc #Torino L'articolo completo - X Vai su X
Parma senza certezze davanti: serve il vero Bernabé - Estevez verso la seconda maglia da titolare, Hernani si è allenato tutta la settimana con ... Da parmatoday.it
Parma senza idee, così non può funzionare - La sosta per le Nazionali arriva al momento giusto: ci sarà da lavorare per aumentare la produzione offensiva e restituire smalto a qualche singolo ... Riporta parmatoday.it
Parma-Pescara senza storia: una doppietta di Pellegrino elimina il Delfino, gol e highlights - Una buona prestazione contro un avversario in evidente difficoltà, che ha provato a ... Da tuttomercatoweb.com