Parma prima in Italia per i menu delle mense scolastiche

Parmatoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Parma è al primo posto per quanto riguarda la qualità delle mense scolastiche nella classifica stilata da Foodinsider. Si tratta del quinto anno consecutivo sul podio, a testimonianza di un percorso consolidato che coinvolge oltre 1,7 milioni di pasti serviti annualmente.L’annuncio è stato dato. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

