Parma Partecipazioni Calcistiche | il 5 novembre lo spettacolo Come un romanzo popolare
È stato presentato questa mattina, nella Sala del Consiglio della Residenza Municipale, lo spettacolo“Come un romanzo popolare”, realizzato con il patrocinio del Comune di Parma in occasione del decennale di Parma Partecipazioni Calcistiche (PPC).PPC Parma Partecipazioni Calcistiche è. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Lux in Art Gallery a "Mercante in Fiera" Fiere di Parma, 8-16 marzo 2025, Pad 3 F22 Anche quest'anno, Lux in Art Gallery è felice di annunciare la propria partecipazione a Mercante in Fiera, una delle più importanti fiere internazionali dedicate all'antiquariato, - facebook.com Vai su Facebook
"Come un romanzo popolare", presentato lo spettacolo dedicato all'avventura di Parma partecipazioni calcistiche - Videointerviste - Presentato in municipio “Come un romanzo popolare”, lo spettacolo dedicato nel decennale della sua fondazione all’avventura di Parma partecipazioni calcistiche. Come scrive gazzettadiparma.it