Parma Partecipazioni Calcistiche | il 5 novembre lo spettacolo Come un romanzo popolare

Parmatoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato presentato questa mattina, nella Sala del Consiglio della Residenza Municipale, lo spettacolo“Come un romanzo popolare”, realizzato con il patrocinio del Comune di Parma in occasione del decennale di Parma Partecipazioni Calcistiche (PPC).PPC Parma Partecipazioni Calcistiche è. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

parma partecipazioni calcistiche 5"Come un romanzo popolare", presentato lo spettacolo dedicato all'avventura di Parma partecipazioni calcistiche - Videointerviste - Presentato in municipio “Come un romanzo popolare”, lo spettacolo dedicato nel decennale della sua fondazione all’avventura di Parma partecipazioni calcistiche. Come scrive gazzettadiparma.it

Cerca Video su questo argomento: Parma Partecipazioni Calcistiche 5