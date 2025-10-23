Parlare di affetto e sessualità | un percorso formativo nei Centri Diurni di Ferentino e Ceccano

Frosinonetoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consorzio Parsifal e la Cooperativa sociale Altri Colori, con il supporto tecnico di People Training & Consulting, promuovono un percorso formativo articolato e inclusivo sul tema dell’affettività e della sessualità nelle persone con disabilità, rivolto agli operatori, alle famiglie e ai. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

