Parlano i tre ex assessori | Una frattura insanabile Non c’erano le condizioni per andare ancora avanti

Lanazione.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla fine la resa dei conti è morbida, come il velluto del sofà dell’hotel Palace che accoglie il triumvirato che fino a martedì, e per dieci anni, ha accompagnato il sindaco Giorgio Del Ghingaro nel governo di Viareggio: dalla stagione del dissesto a quella dei cantieri. E tentennando, prima di sedersi, scappa anche una battuta con una punta di autoironia: "Non ci diranno ancora che siamo attaccati alla poltrona.". L’atmosfera è rilassata, nonostante le acque, compreso il mare che si staglia sullo sfondo, siano agitate. "Nessun rancore, nessuno spirito di rivalsa, solo la necessità di chiarire ciò che è accaduto" premette l’ex assessore ai lavori pubblici e all’urbanistica Federico Pierucci, che ha rassegnato le dimissioni insieme all’ex assessora alla cultura e alla pubblica istruzione Sandra Mei. 🔗 Leggi su Lanazione.it

parlano i tre ex assessori una frattura insanabile non c8217erano le condizioni per andare ancora avanti

© Lanazione.it - Parlano i tre ex assessori: "Una frattura insanabile. Non c’erano le condizioni per andare ancora avanti"

Argomenti simili trattati di recente

parlano tre ex assessoriParlano i tre ex assessori: "Una frattura insanabile. Non c’erano le condizioni per andare ancora avanti" - Alberici, Mei e Pierucci si tolgono qualche sassolino dalle scarpe contro "una politica becera" "Offesi da continui post denigratori di chi voleva mettere in discussione il nostro lavoro". msn.com scrive

parlano tre ex assessoriGli ex assessori: “Resteremo a disposizione della città” - Escludono l'inizio di una campagna elettorale o la formazione di una lista per correre alle prossime ammnistrative ma Mei, Alberici e Pierucci dichiarano di rimanere a disposizione del bene per Viareg ... Come scrive noitv.it

parlano tre ex assessoriVoci di dimissioni per i tre assessori delegittimati, Bertolucci, Zappelli e Ricci nel gruppo misto - Dopo l'assegnazione delle principali deleghe degli assessori Alberici, Mei e Pierucci al neo membro della Giunta Gabriele Tomei, i tre assessori avrebbero deciso di dimettersi. noitv.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Parlano Tre Ex Assessori