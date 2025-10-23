Parlano i tre ex assessori | Una frattura insanabile Non c’erano le condizioni per andare ancora avanti
Alla fine la resa dei conti è morbida, come il velluto del sofà dell’hotel Palace che accoglie il triumvirato che fino a martedì, e per dieci anni, ha accompagnato il sindaco Giorgio Del Ghingaro nel governo di Viareggio: dalla stagione del dissesto a quella dei cantieri. E tentennando, prima di sedersi, scappa anche una battuta con una punta di autoironia: "Non ci diranno ancora che siamo attaccati alla poltrona.". L’atmosfera è rilassata, nonostante le acque, compreso il mare che si staglia sullo sfondo, siano agitate. "Nessun rancore, nessuno spirito di rivalsa, solo la necessità di chiarire ciò che è accaduto" premette l’ex assessore ai lavori pubblici e all’urbanistica Federico Pierucci, che ha rassegnato le dimissioni insieme all’ex assessora alla cultura e alla pubblica istruzione Sandra Mei. 🔗 Leggi su Lanazione.it
