Parla Andrea Sempio | La mia verità sul delitto di Garlasco

Andrea Sempio torna a parlare e lo fa di fronte alle telecamere. Racconta la sua verità a Vittorio Romano, inviato di Chi l’ha visto?, mercoledì 22 ottobre, in un’intervista esclusiva che ha il sentore di “ ultima trincea “, per usare le sue parole. Lo scontrino di Vigevano. Sempio è l’altro indagato nel delitto di Garlasco, quello che vive all’ombra di Alberto Stasi, attualmente detenuto nel carcere di Bollate per l’omicidio di Chiara Poggi. Per anni figura secondaria, si ritrova nel mirino degli investigatori insieme allo scontrino del 13 agosto 2007, richiesto un anno dopo l’omicidio come prova. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Parla Andrea Sempio: «La mia verità sul delitto di Garlasco»

