Parità e innovazione | l’impegno di Italo per le donne in scienza e tecnologia

FIRENZE – In Italia, solo il 16,8% delle donne tra 25 e 34 anni possiede una laurea in ambito scientifico-tecnologico, contro il 37% degli uomini. Le differenze si accentuano sul lavoro: nella matematica e scienze le donne hanno 6,3 punti percentuali in meno, mentre in ingegneria, informatica e architettura la distanza supera il 9%. Per ridurre questo divario, Italo ha lanciato il progetto "donne dimenticate", volto a celebrare figure femminili storiche della scienza, della cultura e dei diritti, spesso poco note. Ieri, nella Lounge Italo Club della stazione di Firenze Santa Maria Novella, si è svolto l'evento "Italo e le STEM: storie che ispirano il futuro".