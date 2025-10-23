Parafarmacia nuovo concept In centro apre Medi-Market

Nel cuore di Ravenna ha aperto le porte una realtà che sta rivoluzionando il concetto di parafarmacia in Italia: Medi-Market. Il punto vendita di via Maggiore 11 rappresenta molto più di un semplice negozio, ma un nuovo modo di intendere la salute e il benessere, rendendoli davvero alla portata di tutti. Un concetto innovativo nel panorama italiano, Medi-Market rappresenta una catena di parafarmacie di origine belga che ha già conquistato il mercato europeo con centinaia di punti vendita e che ora si sta affermando con forza anche in Italia, contando oltre 60 punti vendita distribuiti su tutto il territorio nazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Parafarmacia, nuovo concept. In centro apre Medi-Market

News recenti che potrebbero piacerti

GOLD o SILVER? Con il nuovo bracciale della collezione ZOE non devi scegliere… Ipoallergenico, elegante e sofisticato, naturalmente in farmacia e parafarmacia. #trendybracelets #farmacia #farmabijoux #italianelegance #parafarmacia - facebook.com Vai su Facebook

Parafarmacia, nuovo concept. In centro apre Medi-Market - Dalla skincare coreana agli integratori, spazio al benessere per tutti. Scrive ilrestodelcarlino.it

Ravenna, è arrivato in città un nuovo concept di parafarmacia: 220 mq dedicati alla salute e al benessere per tutti - Nel cuore di Ravenna ha aperto le porte una realtà che sta rivoluzionando il concetto di parafarmacia in Italia: Medi- msn.com scrive