Paradosso e pregiudizio Giuseppi Mao Conte è l’unico ad avere i requisiti per fare il leader | ma se lo dice da solo
Della interminabile sfida in seno al M5S tra Grillo e Conte – rispettivamente fondatore e attuale leader, con quest’ultimo soprannominato ormai da frondisti e duri e puri della prima ora grillina l'”affondatore” – abbiamo detto e scritto abbondantemente ieri. Eppure, nel riprendere le fila del discorso, ricominciando da dove la querelle si è fermata ormai quasi un anno fa – quando Conte ha letteralmente estromesso l’Elevato, facendo piazza pulita intorno a lui – non possiamo non ritornare sul punto partendo da un dato innegabile. In merito al quale negli ultimi precedenti interventi abbiamo fatto solo qualche accenno. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
