Parabiago, 23 ottobre 2025 – Storia, memoria e innovazione si fonderanno in un luogo simbolico: l’Anzani Factory Museum, nel cuore produttivo di via Manara. Il progetto, sostenuto da un finanziamento regionale di 50mila euro, racconterà una delle avventure industriali più longeve del Legnanese, dove passione per la meccanica e moda si incontrano da oltre settant’anni. Tutto comincia nel 1953 quando il giovane imprenditore Giuseppe Anzani, venditore di pelli e cuoio, scommette su ingegno e tecnologia. Con il cugino dà vita a una piccola azienda destinata a trasformare il modo di produrre calzature costruendo le prime “manovie“, linee di produzione continua dove i carrelli scorrevano lungo un binario per assemblare le scarpe. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Parabiago: la Anzani si regala un museo della scarpa