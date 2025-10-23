Papu Gomez riparte dal Padova in B

Lidentita.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Superato il periodo di squalifica per il doping, il calciatore torna in Italia L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

© Lidentita.it - Papu Gomez riparte dal Padova in B

