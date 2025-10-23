Pappi Corsicato Libera? Oggi sarebbe un esordio impensabile
Il regista de I buchi neri e Il seme della discordia presenta alla Festa del Cinema di Roma il restauro di Libera, il suo esordio alla regia. "Amo Napoli incondizionatamente, ma è stato già detto tutto. Cos'altro si può raccontare? Ci sono migliaia di serie e di film, di documentari. Napoli è ormai un brand, una fucina 'fucinata', non si butta via nulla. Ho difficoltà a pensare a cosa altro si possa fare". Ne è convinto Pappi Corsicato, regista napoletano dall'anima pop e dallo sguardo visionario, un outsider del cinema italiano, e ci tiene a ribadirlo più volte durante l'incontro di cui è stato protagonista nella sezione Absolute Beginners alla Festa del Cinema di Roma. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
