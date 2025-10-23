Papà mamma e figlia trovati morti in casa | famiglia sterminata dal monossido Le vittime avevano 52 47 e 28 anni

CANARO (ROVIGO) - Tragedia nella notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 ottobre a Paviole di Canaro: i membri di un'intera famiglia - padre, madre, figlia - sono stati trovati morti. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Papà, mamma e figlia trovati morti in casa: famiglia sterminata dal monossido. Le vittime avevano 52, 47 e 28 anni

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

[SARA E FEDERICA: MAMMA E FIGLIA CHE HANNO SCELTO DI VIVERE SENZA PIU DISAGI E DOLORI] Come tutte le mattina verso le 08:30, esco da una vista in studio, per andare in sala attrezzi a dare il buongiorno ai presenti e mentre camminavo guar - facebook.com Vai su Facebook

Papà, mamma e figlia trovati morti in casa: ipotesi esalazioni di monossido. Le vittime avevano 52, 47 e 28 anni - Tragedia nella notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 ottobre a Paviole di Canaro: i membri di un'intera famiglia - ilgazzettino.it scrive

Famiglia sterminata: papà, mamma e figlia trovati morti in casa. Ipotesi monossido di carbonio - Tragedia nella notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 ottobre a Paviole di Canaro: i membri di un'intera famiglia - Segnala msn.com