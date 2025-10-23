Papà mamma e figlia trovati morti in casa dopo cinque giorni | la famiglia Blanuta sterminata dal monossido Le vittime avevano 51 47 e 28 anni

Ilgazzettino.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CANARO (ROVIGO) - Tragedia nella notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 ottobre a Paviole di Canaro: i membri di un'intera famiglia - padre, madre, figlia - sono stati trovati morti. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

