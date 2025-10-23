Papà mamma e figlia trovati morti in casa dopo cinque giorni | la famiglia Blanuta sterminata dal monossido Le vittime avevano 51 47 e 28 anni

CANARO (ROVIGO) - Tragedia nella notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 ottobre a Paviole di Canaro: i membri di un'intera famiglia - padre, madre, figlia - sono stati trovati morti. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Papà, mamma e figlia trovati morti in casa dopo cinque giorni: la famiglia Blanuta sterminata dal monossido. Le vittime avevano 51, 47 e 28 anni

