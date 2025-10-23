Papa Leone XIV la visita in Vaticano di Carlo e Camilla

In Vaticano, re Carlo III e la regina Camilla hanno incontrato Papa Leone XIV. Il racconto dell’incontro nel servizio di Paolo Fucili TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Papa Leone XIV, la visita in Vaticano di Carlo e Camilla

