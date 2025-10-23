Papa Leone XIV e Re Carlo pregano insieme nella Cappella Sistina | un incontro storico tra Vaticano e monarchia britannica

Per la prima volta nella storia, un pontefice e un monarca britannico hanno pregato fianco a fianco. Papa Leone XIV e Re Carlo III si sono uniti in preghiera durante una funzione solenne nella Cappella Sistina, trasmessa in diretta dai media vaticani. L’evento segna un momento di forte valore simbolico nei rapporti tra la Chiesa cattolica e la monarchia del Regno Unito. In quanto sovrano, Carlo III è il governatore supremo della Chiesa d’Inghilterra, istituita oltre cinque secoli fa da Enrico VIII dopo la separazione da Roma. La cerimonia nella Cappella Sistina, cuore spirituale e artistico del Vaticano, rappresenta un passo storico nel dialogo ecumenico e nella diplomazia religiosa tra Londra e la Santa Sede. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Papa Leone XIV e Re Carlo pregano insieme nella Cappella Sistina: un incontro storico tra Vaticano e monarchia britannica

Approfondisci con queste news

Carlo e Camilla in Vaticano, la storica preghiera con Papa Leone XIV nella Cappella Sistina Per la prima volta dopo cinquecento anni pregano insieme un papa e un sovrano d’Inghilterra, capo della Chiesa anglicana, cui sarà conferito il titolo di 'Royal Confra - facebook.com Vai su Facebook

#regina camilla da #papa leone xiv, il look: velo «da strega» e total black. Perché ha scelto un abito nero - X Vai su X

Papa Leone XIV e Re Carlo pregano insieme nella Cappella Sistina: un incontro storico tra Vaticano e monarchia britannica - Per la prima volta nella storia, un pontefice e un monarca britannico hanno pregato fianco a fianco. Segnala panorama.it

Re Carlo e Camilla da Papa Leone XIV, oggi storico incontro e preghiera a Roma - Si tratta della prima volta dai tempi della Riforma anglicana che un sovrano britannico pregherà in pubblico con un Pontefice nella cappella Sistina. Da tg24.sky.it

Re Carlo e Camilla incontrano il Papa in Vaticano: i saluti e lo scambio di doni - Il sovrano britannico e la Regina hanno incontrato Papa Leone XIV: momenti cordiali e scambio di doni significativi in Vaticano ... Scrive ilfattoquotidiano.it