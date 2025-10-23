Papa Leone XIV e Re Carlo insieme nella Sistina | riavvicinamento storico dopo 500 anni dallo scisma

Tgcom24.mediaset.it | 23 ott 2025

Un Pontefice cattolico e il capo della Chiesa anglicana si ritrovano a pregare insieme dopo oltre cinque secoli: la storia dello rottura e il legame tra Londra e il Vaticano. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Papa Leone XIV e Re Carlo insieme nella Sistina: "riavvicinamento storico" dopo 500 anni dallo scisma

