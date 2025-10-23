Papa Leone XIV diventa Papal Confrater di Windsor | lo storico scambio con re Carlo dopo 500 anni

Un momento senza precedenti nella storia delle relazioni tra la Chiesa cattolica e la Chiesa d’Inghilterra si è compiuto in Vaticano. Durante la visita di Stato di re Carlo III e della regina Camilla, infatti, Papa Leone XIV ha ricevuto il titolo onorifico di Papal Confrater della Cappella di San Giorgio nel Castello di Windsor, in uno scambio simbolico che suggella 500 anni di storia e divisioni religiose. Lo scambio di titoli rappresenta un riconoscimento reciproco di comunione spirituale. Nel pomeriggio della stessa giornata, presso la Basilica di San Paolo fuori le Mura, re Carlo III ha infatti ricevuto il titolo di Royal Confrater della basilica e dell’abbazia benedettina annessa. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Papa Leone XIV diventa Papal Confrater di Windsor: lo storico scambio con re Carlo dopo 500 anni

