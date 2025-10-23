Papa Leone e Re Carlo | preghiera nella Cappella Sistina Momento storico dopo 5 secoli

CITTA’ DEL VATICANO – Momento storico nella Cappella Sistina: Papa Leone XIV e re Carlo III, che è anche capo della Chiesa anglicana, hanno pregato insieme. Non accadeva da cinque secoli, ovvero dal momento della riforma anglicana. Nella Cappella Sistina il re Carlo è accanto alla regina Camilla. La preghiera è guidata da Papa Leone . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Papa Leone e Re Carlo: preghiera nella Cappella Sistina. Momento storico dopo 5 secoli

