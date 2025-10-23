Paolini non solo tennis | sarà tedofora alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026

Periodicodaily.com | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Jasmine Paolini tedofora a Milano Cortina 2026. Oggi, giovedì 23 ottobre, la tennista azzurra ha annunciato che trasporterà una delle fiamme olimpiche alle prossime Olimpiadi invernali, in programma in Italia dal 6 al 22 febbraio prossimo. Paolini ha comunicato il tutto con un post sul proprio profilo Instagram: "Sono orgogliosa di essere una . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

paolini tennis sar224 tedoforaOlimpiadi Milano-Cortina 2026: Jasmine Paolini diventa tedofora - Olimpiadi & Altri sport | La tennista italiana affiancherà Flavia Pennetta come tedofora per i Giochi Invernali ... Riporta ubitennis.com

paolini tennis sar224 tedoforaPaolini, non solo tennis: sarà tedofora alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 - Oggi, giovedì 23 ottobre, la tennista azzurra ha annunciato che trasporterà una delle fiamme olimpiche alle prossime Olimpiadi invernali, ... Si legge su sassarinotizie.com

Paolini-Starodubtseva, terzo turno Roland Garros: orario, quando si gioca e dove vederla in tv - Prosegue a gonfie vele la difesa della finale a Parigi per Jasmine Paolini, che ha ottenuto la sua seconda vittoria in quest'edizione del Roland Garros. Secondo corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Paolini Tennis Sar224 Tedofora