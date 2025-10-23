Paolini non solo tennis | sarà tedofora alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026
(Adnkronos) – Jasmine Paolini tedofora a Milano Cortina 2026. Oggi, giovedì 23 ottobre, la tennista azzurra ha annunciato che trasporterà una delle fiamme olimpiche alle prossime Olimpiadi invernali, in programma in Italia dal 6 al 22 febbraio prossimo. Paolini ha comunicato il tutto con un post sul proprio profilo Instagram: "Sono orgogliosa di essere una . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
