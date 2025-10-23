Paola Iezzi Vita Privata | Ecco Chi E’ Il Compagno Famosissimo!

Dietro il ritorno sul palco di X Factor, c’è una storia d’amore che nessuno conosce davvero. Ecco chi è l’uomo che ha conquistato Paola. Sguardo magnetico, voce inconfondibile e un passato musicale da hit parade: Paola Iezzi è tornata alla ribalta grazie al suo nuovo ruolo da giudice a X Factor. Ma se sotto i riflettori brilla di nuova luce, dietro le quinte custodisce gelosamente un pezzo importante della sua vita: l’amore. Un amore vero, profondo, lontano dai flash dei paparazzi. In un mondo in cui ogni passo diventa contenuto social, Paola ha fatto una scelta controcorrente. Da anni è legata a Paolo Santambrogio, fotografo milanese di fama internazionale, ma della loro storia si è sempre saputo pochissimo. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it © Uominiedonnenews.it - Paola Iezzi, Vita Privata: Ecco Chi E’ Il Compagno Famosissimo!

Argomenti simili trattati di recente

Prende il via questa sera, su Sky e in streaming su NOW, il primo Live di #XFactor 2025, a cui parteciperanno le squadre al completo di Achille Lauro, Paola Iezzi, Jake La Furia e Francesco Gabbani. Andiamo a scoprire chi sono i 12 concorrenti scelti dai giud - facebook.com Vai su Facebook

Squadra di Paola Iezzi: quando talento e personalità si incontrano sul palco Guarda #XF2025 ogni giovedì alle 21:15 in streaming su NOW. - X Vai su X

Paola Iezzi, chi è il giudice di X Factor 2025: l'esordio con la sorella, la rottura, il compagno - Sebbene Paola sia molto riservata sulla sua vita privata, è fidazata dal 2007 con Paolo Santambrogio, fotografo di moda. Segnala ilmessaggero.it

Chi è Mayu Lucisano, la “japoletana” di X Factor 2025 che ha conquistato Paola Iezzi - Mayu Lucisano: la biografia, la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla cantante di X Factor 2025 di origini giapponesi. Segnala donnaglamour.it