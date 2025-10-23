PANINI COMICS presenta la Variant cover Exclusive di Cyberpunk | Edgerunners MADNESS – Disponibile esclusivamente su preorder dal 23 ottobre al 3 novembre

Asano, l’artista del manga di  Cyberpunk: Edgerunners MADNESS  omaggia  Panini  e il suo iconico Paladino con un’illustrazione che diventa protagonista di una  variant cover  in uscita per  Panini Comics  in  sette paesi! La  variant  del primo numero del manga prequel di  Cyberpunk: Edgerunners, la pluripremiata serie animata ispirata al videogioco  Cyberpunk 2077, ritrae gli aspiranti  edgerunners  in una veste unica:  Pilar  imbraccia la lancia del Paladino, un personaggio misterioso lo scudo,  Rebecca  torreggia sulla formazione indossando l’iconico elmo con il pennacchio rosso mentre il cagnolino  Cup-Cup  indossa l’armatura completa. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

