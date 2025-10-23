PANINI COMICS presenta la Variant cover Exclusive di Cyberpunk | Edgerunners MADNESS – Disponibile esclusivamente su preorder dal 23 ottobre al 3 novembre
Asano, l’artista del manga di Cyberpunk: Edgerunners MADNESS omaggia Panini e il suo iconico Paladino con un’illustrazione che diventa protagonista di una variant cover in uscita per Panini Comics in sette paesi! La variant del primo numero del manga prequel di Cyberpunk: Edgerunners, la pluripremiata serie animata ispirata al videogioco Cyberpunk 2077, ritrae gli aspiranti edgerunners in una veste unica: Pilar imbraccia la lancia del Paladino, un personaggio misterioso lo scudo, Rebecca torreggia sulla formazione indossando l’iconico elmo con il pennacchio rosso mentre il cagnolino Cup-Cup indossa l’armatura completa. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
Altre letture consigliate
Marvel Comics Panini: i fumetti in uscita questa settimana - https://fumettologica.it/2025/10/marvel-comics-panini-fumetti-settimana-20-10-2025/… - X Vai su X
NOVITA' DEL 22/10/2025 PANINI COMICS - THE COMPLETE PEANUTS 10 PANINI DC - ABSOLUTE SUPERMAN 6 - BATMAN E ROBIN ANNO UNO 10 (DI 12) - SUPERMAN 26 PANINI DISNEY - DISNEY ANTHOLOGY OFFICIAL ARTBOOK PANINI MARVE - facebook.com Vai su Facebook
Panini Comics presenta grandi novità a Napoli Comicon 2023 - La fiera di Napoli Comicon 2023 è pronta ad accogliere i lettori e gli appassionati di fumetti dal 28 aprile al 1° maggio, con una serie di imperdibili novità targate Panini Comics. Come scrive tomshw.it
Ken il Guerriero conquista Lucca con variant e deluxe da collezione - In occasione dell’arrivo di Tetsuo Hara, Panini presenta variant, deluxe e inediti dedicati al leggendario manga, disponibili solo in fiera per ... abruzzo24ore.tv scrive
Panini Comics presenta a Comicon la nuova miniserie di Leo Ortolani: “L’anello dei Ratti” - NAPOLI – Panini Comics presenta a Comicon Napoli 2025 (Mostra d’Oltremare), di scena dal 1° al 4 maggio, la nuova miniserie di Leo Ortolani: “L’anello dei Ratti”. Scrive lopinionista.it