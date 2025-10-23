Panda completamente carbonizzata | è quella utilizzata negli ultimi due colpi ai bancomat

PRESICCE – ACQUARICA – Una Fiat Panda completamente carbonizzata: sarebbe quella utilizzata per almeno due dei più recenti colpi della “banda della marmotta”, l’incubo dei bancomat del Salento. La vettura è stata rinvenuta nella tarda mattinata di oggi a ridosso della statale 274, nei pressi. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

