Pan onlus dieci anni di accoglienza e rinascita

Modenatoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da dieci anni accoglie persone indigenti o svantaggiate e le aiuta a inserirsi nel mercato del lavoro.La cooperativa sociale Pan onlus di Castelfranco Emilia (aderente a Confcooperative Terre d’Emilia) ha celebrato nei giorni scorsi il suo decimo anniversario di attività con un annullo filatelico. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

