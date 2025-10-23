Pan onlus dieci anni di accoglienza e rinascita
Da dieci anni accoglie persone indigenti o svantaggiate e le aiuta a inserirsi nel mercato del lavoro.La cooperativa sociale Pan onlus di Castelfranco Emilia (aderente a Confcooperative Terre d’Emilia) ha celebrato nei giorni scorsi il suo decimo anniversario di attività con un annullo filatelico. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
