Pamela e quel referto ignorato | il cuore di una donna vale meno di un cavillo

Roma, 23 ottobre 2025 – Trenta coltellate. Tre fatali, tra cuore e polmoni. Una firma. La radiografia criminale della mente di Gianluca Soncin che ha colpito Pamela Genini laddove si decide se vivere o smettere di farlo: tra cuore e polmoni, nel punto in cui il sangue incontra l'aria. Lì non si colpisce per caso. Lì si cancella la libertà. È come dire: ti tolgo l'aria. Ti tolgo il diritto di essere te. Il cuore è il centro della libertà emotiva. È da lì che nasce il coraggio di scegliere, di amare, di andarsene. I polmoni sono la sua voce, il respiro che accompagna la decisione. Colpire in quel punto significa zittire il coraggio, fermare la vita nel punto esatto in cui la libertà prende forma.

