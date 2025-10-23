Pallanuoto turno infrasettimanale | il Telimar vince 17-16 ai rigori contro la Rari Nantes Salerno
Vittoria ai rigori ieri per il Telimar nel turno infrasettimanale valido per la quarta giornata del Campionato di Serie A1 maschile. Alla piscina comunale “Pietro Giliberti” di Terrasini i quattro tempi regolamentari contro la Rari Nantes Salerno si chiudono sul 13 pari. Poi dai cinque metri. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
