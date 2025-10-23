Il campionato di serie A1 maschile non conosce soste e prosegue a ritmo sempre più serrato. Il primo turno infrasettimanale è stato rapidamente archiviato, le squadre sono pronte a tornare subito in acqua per disputare i match della quinta giornata del girone di andata. Ad aprire le danze sarà l’anticipo di domani tra Roma Vis Nova e Circolo Canottieri Ortigia, fischio d’inizio previsto alle 18:30 con diretta tv su RaiSport + HD. I capitolini tornano davanti al pubblico amico per provare a centrare il terzo successo stagionale. Gli aretusei continuano il percorso di assemblamento di una squadra rinnovata nella maggior parte dei suoi effettivi. 🔗 Leggi su Oasport.it

Pallanuoto, Serie A1 2025-2026: sabato la quinta giornata. La Pallanuoto Trieste ospita il Telimar