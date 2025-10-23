Palermo nuova rissa nella stessa via dove venne ucciso Paolo Taormina
Una nuova rissa è scoppiata in via Spinuzza, la stessa zona dove ha perso la vita Paolo Taormina, il giovane barman di 20 anni ucciso da Gaetano Maranzano, 28 anni, con un colpo di pistola alla testa. Uno degli agenti della polizia municipale mentre cercava di sedarla è stato scaraventato a terra. La rissa è divampata nel corso dei controlli nella movida. All’arrivo degli agenti della polizia. 🔗 Leggi su Feedpress.me
