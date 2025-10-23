Palermo | il sogno Serie A è davvero possibile?
Dopo anni segnati da fallimenti, tribunali e ripartenze dolorose, il Palermo ha finalmente ritrovato una stabilità che mancava da troppo tempo. Il passaggio sotto l’egida del City Football Group ha rappresentato una svolta profonda, non solo dal punto di vista economico, ma soprattutto per quanto riguarda la mentalità e la progettualità. La società che controlla . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Altre letture consigliate
? COL MODENA NON BASTA SEGRE: PALERMO, IL SOGNO DEL SORPASSO DURA UN'ORA - Leggi --> https://www.teleone.it/2025/10/19/palermo-il-sogno-del-sorpasso-dura-unora-non-basta-segre-finisce-1-1/ - facebook.com Vai su Facebook
Palermo, è tempo di tornare in serie A: dall'arrivo di Inzaghi ai colpi di mercato, i rosanero ora sognano - Dopo i play off dello scorso anno, ora i rosanero vogliono tornare in Serie A e regalare alla Sicilia una nuova avventura. Secondo corrieredellosport.it
Palermo, Inzaghi a Sky: "Possiamo costruire qualcosa di molto importante" - "Sono felice che ci siano tante aspettative nei miei confronti, mi auguro di poter ripagare i tifosi. Come scrive sport.sky.it
Palermo-Modena senza padrone, Sottil e Inzaghi comandano la Serie B: classifica, numeri e favorite (quote) - Le due squadre che comandano la classifica si confermano di alto livello, regalando una gara equilibrata, ma piacevole. msn.com scrive