Palermo bomba esplode sotto la casa dell’assessore Ferrandelli | aveva fatto sgomberare un alloggio occupato
Una bomba carta è esplosa sotto casa dell’assessore comunale alle politiche sociali del Comune di Palermo Fabrizio Ferrandelli. Ieri in tarda serata l’ordigno è stato fatto esplodere a pochi metri dal palazzo dove vive con la famiglia. “E’ stato un momento terribile, quasi me lo sentivo, tanto che ieri sera ho portato le mie figlie lontano, quando è successo stavo denunciando ai carabinieri altre intimidazioni da parte di questo soggetto e dei suoi familiari”, commenta Fabrizio Ferrandelli, ancora scosso per quanto accaduto ieri alle 23 sotto casa sua, in una piazzetta in zona tribunale. La bomba contro Ferrandelli ha scatenato panico. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Paura per Sigfrido Ranucci, giornalista e conduttore di "Report", su Rai 3. VIDEO https://www.palermolive.it/un-ordigno-distrugge-lauto-del-giornalista-sigfrido-ranucci-la-bomba-avrebbe-potuto-uccidere-video/ #palermolive - facebook.com Vai su Facebook
Palermo è oramai il far west .Anche la scorsa settimana spari nel centro. Oggi un ragazzo morto. La Sicilia è una bomba ad orologeria tra delinquenza, malasanità, infiltrazioni mafiose, corruzione e sprechi. Non possiamo far finta di nulla. Il Governo deve inter - X Vai su X
Palermo, bomba carta esplode sotto casa dell’assessore Ferrandelli - Nella tarda serata di ieri una bomba carta è esplosa sotto l’abitazione dell’assessore comunale Fabrizio Ferrandelli. Lo riporta meridionews.it
Bomba carta esplode sotto casa dell’assessore Fabrizio Ferrandelli - Momenti di paura nella tarda serata di ieri a Palermo dove una bomba carta è esplosa sotto l’abitazione dell’assessore comunale Fabrizio Ferrandelli. Da grandangoloagrigento.it
Palermo, bomba carta sotto la casa di Ferrandelli: “Non mi fermo” - Una bomba carta è stata esplosa nei pressi della casa dell’assessore all’Emergenza abitativa del Comune di Palermo Fabrizio Ferrandelli. Segnala livesicilia.it