Una bomba carta è esplosa sotto casa dell’assessore comunale alle politiche sociali del Comune di Palermo Fabrizio Ferrandelli. Ieri in tarda serata l’ordigno è stato fatto esplodere a pochi metri dal palazzo dove vive con la famiglia. “E’ stato un momento terribile, quasi me lo sentivo, tanto che ieri sera ho portato le mie figlie lontano, quando è successo stavo denunciando ai carabinieri altre intimidazioni da parte di questo soggetto e dei suoi familiari”, commenta Fabrizio Ferrandelli, ancora scosso per quanto accaduto ieri alle 23 sotto casa sua, in una piazzetta in zona tribunale. La bomba contro Ferrandelli ha scatenato panico. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Palermo, bomba esplode sotto la casa dell’assessore Ferrandelli: aveva fatto sgomberare un alloggio occupato