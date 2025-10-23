Palermo bomba esplode sotto casa dell’assessore Ferrandelli | Non mi intimoriscono
Palermo, 23 ottobre 2025. Tensione e paura nella notte nel capoluogo siciliano. Una bomba carta è esplosa davanti all'abitazione dell'assessore comunale all'Emergenza abitativa, Fabrizio Ferrandelli, nella foto d'apertura, poche ore dopo lo sgombero di una casa occupata abusivamente in via Bronte, successivamente data alle fiamme. Secondo quanto ricostruito, la deflagrazione è avvenuta nella tarda serata di ieri, 22 ottobre, provocando un forte boato che ha fatto scendere in strada numerosi residenti. I vigili del fuoco sono poi intervenuti per domare l'incendio divampato nella casa appena liberata, dove erano stati segnalati atti vandalici.
