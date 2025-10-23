Palermo bomba carta sotto casa dell' assessore Ferrandelli
È successo tutto in poche ore. Prima lo sgombero di una casa occupata abusivamente da una famiglia, che non aveva titolo a starci, nel quartiere Borgo Nuovo a Palermo, poi l'intimidazione con una bomba carta sotto casa dell'assessore comunale all'Emergenza abitativa di Palermo, Fabrizio Ferrandelli. I fatti. Nel pomeriggio di ieri un appartamento popolare di via Bronte, che era stato sgomberato dalle polizia, era stato trovato dagli ufficiali comunali completamente vandalizzato. Dopo lo sgombero in un video pubblicato sui social l'assessore Ferrandelli aveva denunciato le pessime condizioni in cui versava la casa: pareti danneggiate, impianto elettrico divelto, infissi rimossi, porta d’ingresso tolta dai cardini. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche questi approfondimenti
. ’ ’ Ieri sera bomba carta sotto l’abitazione dell’assessore del comune di Palermo Fabrizio Ferrandelli, poche ore prima, Ferrandelli aveva guidato le operazioni di - facebook.com Vai su Facebook
Prima la bomba carta sotto la casa dell’assessore di Palermo, Fabrizio Ferrandelli, e poi l’incendio appiccato in un’abitazione in via Bronte. Notte di paura a Borgo Nuovo - X Vai su X
Palermo, bomba carta sotto la casa di Ferrandelli: “Non mi fermo” - Una bomba carta è stata esplosa nei pressi della casa dell’assessore all’Emergenza abitativa del Comune di Palermo Fabrizio Ferrandelli. Come scrive livesicilia.it
Palermo: bomba carta sotto l’abitazione dell’assessore comunale Ferrandelli - Esplosione sotto l’abitazione di Ferrandelli a Palermo, solidarietà bipartisan e condanna dell’atto intimidatorio. Segnala trapanioggi.it
Palermo, bomba carta sotto la casa di Ferrandelli - Una bomba carta è stata esplosa nei pressi della casa dell’assessore all’Emergenza abitativa del Comune di Palermo Fabrizio Ferrandelli. Come scrive livesicilia.it