Palermo bomba carta sotto casa dell' assessore Ferrandelli

È successo tutto in poche ore. Prima lo sgombero di una casa occupata abusivamente da una famiglia, che non aveva titolo a starci, nel quartiere Borgo Nuovo a Palermo, poi l'intimidazione con una bomba carta sotto casa dell'assessore comunale all'Emergenza abitativa di Palermo, Fabrizio Ferrandelli. I fatti. Nel pomeriggio di ieri un appartamento popolare di via Bronte, che era stato sgomberato dalle polizia, era stato trovato dagli ufficiali comunali completamente vandalizzato. Dopo lo sgombero in un video pubblicato sui social l'assessore Ferrandelli aveva denunciato le pessime condizioni in cui versava la casa: pareti danneggiate, impianto elettrico divelto, infissi rimossi, porta d’ingresso tolta dai cardini. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

