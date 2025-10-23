Palermo bomba carta sotto casa dell’assessore dopo uno sgombero
Successivamente l'intervento dei vigili del fuoco che hanno spento l'incendio divampato nella via nell'abitazione sgomberata. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
News recenti che potrebbero piacerti
Paura per Sigfrido Ranucci, giornalista e conduttore di "Report", su Rai 3. VIDEO https://www.palermolive.it/un-ordigno-distrugge-lauto-del-giornalista-sigfrido-ranucci-la-bomba-avrebbe-potuto-uccidere-video/ #palermolive - facebook.com Vai su Facebook
Palermo è oramai il far west .Anche la scorsa settimana spari nel centro. Oggi un ragazzo morto. La Sicilia è una bomba ad orologeria tra delinquenza, malasanità, infiltrazioni mafiose, corruzione e sprechi. Non possiamo far finta di nulla. Il Governo deve inter - X Vai su X
Palermo, bomba carta sotto la casa di Ferrandelli: “Non mi fermo” - Una bomba carta è stata esplosa nei pressi della casa dell’assessore all’Emergenza abitativa del Comune di Palermo Fabrizio Ferrandelli. Da livesicilia.it
Casa sgomberata, bomba carta sotto casa assessore a Palermo - Prima la bomba carta sotto la casa dell'assessore comunale all'Emergenza abitativa di Palermo, Fabrizio Ferrandelli, e poi l'incendio appiccato in un'abitazione in via Bront ... Secondo gazzettadiparma.it
Bomba carta sotto casa di Fabrizio Ferrandelli a Palermo. L'assessore: "Non mi faccio intimidire" - Prima la bomba carta sotto la casa dell’assessore comunale all’Emergenza abitativa di Palermo, Fabrizio Ferrandelli, e poi l’incendio appiccato in ... Riporta gazzettadelsud.it