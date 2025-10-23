Palermo bomba carta sotto casa dell’assessore dopo uno sgombero

Imolaoggi.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Successivamente l'intervento dei vigili del fuoco che hanno spento l'incendio divampato nella via nell'abitazione sgomberata. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

