Palermo | arresti sequestri di droga e denunce allo Zen

Il video dei controlli delle Forze dell'ordine nel quartiere dopo l'omicidio di Paolo Taormina. Due arresti e 57 denunciati. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Palermo: arresti, sequestri di droga e denunce allo Zen

Arresti. denunce, sequestri di droga e sanzioni allo Zen di Palermo. Sono state 200 le forze dell'ordine impegnate nel quartiere del capoluogo siciliano LEGGI QUI https://www.palermolive.it/palermo-due-arresti-oltre-50-denunciati-blitz-zen-video/ #zen #pale - facebook.com Vai su Facebook

Palermo, la folla si ribella ai carabinieri durante un blitz antidroga allo Zen 2: cosa è successo - Cinque arresti, droga e armi sequestrate: operazione dei Carabinieri allo Zen 2 di Palermo contro lo spaccio e la resistenza a pubblico ufficiale. Si legge su virgilio.it

Spaccio di droga a Palermo, due arresti in via Bologni e via Mortillaro - Due palermitani arrestati per spaccio di droga durante un’attività di controllo del Nucleo radiomobile dei carabinieri. Secondo blogsicilia.it

Palermo. Movimentata operazione anti droga allo Zen - I Carabinieri hanno arrestato 5 persone, nel corso di un’operazione anti droga allo Zen. Lo riporta msn.com