Palermo ancora una rissa in via Spinuzza | è la stessa strada dove è stato ucciso Paolo Taormina

ABBONATI A DAYITALIANEWS Tensione nella stessa strada dove è stato ucciso Paolo Taormina. Palermo, 23 ottobre 2025. Torna la violenza in via Spinuzza, nel cuore della movida palermitana. Nella notte, è scoppiata una nuova rissa nello stesso punto dove poche settimane fa è stato ucciso Paolo Taormina, giovane barman di 20 anni, freddato da Gaetano Maranzano, 28 anni, con un colpo di pistola alla testa. Vigile urbano aggredito durante l’intervento. Durante un controllo di routine sulla movida, un agente della polizia municipale è stato spinto a terra con violenza mentre cercava di sedare la colluttazione. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Palermo, ancora una rissa in via Spinuzza: è la stessa strada dove è stato ucciso Paolo Taormina

Altre letture consigliate

Troppo alcool e droga ancora una rissa in centro a Palermo in via Spinuzza - facebook.com Vai su Facebook

Omicidio a Palermo, la rissa e il coraggio di Paolo nel fermare il pestaggio: l'assassino in fuga con lo scooter, c'è un identikit Palermo sotto choc: Paolo Taormina, 21 anni, ucciso dopo aver difeso un giovane da un branco; le telecamere avrebbero ripreso il res - X Vai su X

Palermo, nuova rissa in via Spinuzza: agente della Municipale spinto a terra, due giovani denunciati - Una violenta rissa è scoppiata nella notte in via Spinuzza, la stessa zona dove, poche settimane fa, ha perso la vita Paolo Taormina, il ... Lo riporta ilovepalermocalcio.com

polizia municipalepolizia municipale Ancora violenza in via Spinuzza a Palermo. Nella stessa strada in cui... - Nella stessa strada in cui è stato ucciso giovane Paolo Taormina nella notte del 12 ottobre, si è verificata una violenta rissa ed un agente della polizia ... Segnala itacanotizie.it

Giovane ucciso a Palermo, nuova rissa in via Spinuzza - Grazie all'intervento di pattuglie dei carabinieri e della polizia, due giovani sono stati bloccati e successivamente identificati ... Scrive msn.com