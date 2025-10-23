Palermo al centro dell' innovazione ferroviaria | Omer ospita il Rail interior innovation summit 2025

Sono in corso gli ultimi preparativi per la prossima edizione del Rail Interior Innovation Summit di RedCabin, che quest’anno sarà ospitato a Palermo da Omer, dal 28 al 30 ottobre. La società che ha il suo quartier generale a Carini ed è attiva nel settore della componentistica e arredi interni. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

