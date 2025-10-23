Pagotto | L’Euro U21 con Buffon come vice Poi il doping ma fu scambio di provette Sostanze? Una sola volta

L’ex portiere: "Gaucci mi accusò di aver venduto la partita: mi rovinò. Al primo stop ero innocente, al secondo ho ceduto io.". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Pagotto: "L’Euro U21 con Buffon come vice... Poi il doping, ma fu scambio di provette. Sostanze? Una sola volta"

