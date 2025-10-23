Pagotto Buffon mi faceva da riserva all’Europeo del ’96 la prima squalifica per doping fu un’ingiustizia

L’ex portiere Angelo Pagotto vinse l’Europeo Under 21 nel 1996 dove Gigi Buffon era il suo secondo. Inoltre, fu successivamente accusato due volte di doping, scontando due squalifiche. L’intervista alla Gazzetta dello Sport. L’intervista a Pagotto e l’aneddoto su Buffon. Oggi di cosa si occupa? «Alleno i portieri della Pistoiese, qui giocai la mia prima stagione tra i professionisti. Per il resto, sto alla grande: mi sveglio all’alba, faccio il bagno nei laghi e mi dedico alla meditazione. Prima della Pistoiese ho lavorato a Prato e all’Avellino in Serie C, dopo la fine della squalifica». Durata dal 2007 al 2015. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

