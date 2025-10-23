Pagliacciata in Aula in Piemonte | consigliera M5S si rolla uno spinello in Regione Il presidente Nicco | offesa alle istituzioni
Polemica in Consiglio regionale piemontese. E l’Aula del consiliare si trasforma, per volere del Movimento 5 Stelle, nell’ ennesimo palcoscenico per un’ostentazione che non ha nulla di politico, ma molto di grottesco. L’episodio vede protagonista la capogruppo M5S, Sarah Disabato, che, per protestare contro il Decreto Sicurezza del governo che limita il settore della canapa legale, ha pensato bene di “rollarsi” (così si dice in gergo?) uno spinello sui banchi istituzionali. «Mi autodenuncio. Questa sostanza non ha effetti droganti, ma le imprese del settore continuano a subire controlli e sequestri», ha tuonato la consigliera con il gesto dirompente in Aula. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
