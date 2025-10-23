Pagine di Beethoven Pärt e Dvorak Ensemble Loxós al Rossini Open

L'ottavo appuntamento del festival itinerante 'Rossini Open', in programma alle 20.30 di stasera nella settecentesca chiesa del Suffragio (in via della Libertà 1 a Lugo), vede protagonista l' Ensemble Loxós diretto da Marcello Zinzani, che presenta il programma 'Il sole sorge ad Est', musiche di Beethoven, Arvo Pärt e Antonin Dvorak. Di Beethoven sarà eseguito il celebre ' Ottetto per fiati op. 73 ', un brano scritto nel 1792 a Bonn, per i fiati dell'orchestra di corte di Maximilian Franz, fratello maggiore di Giuseppe II. Di Arvo Pärt, il celebre compositore estone che l'11 settembre scorso ha compiuto 90 anni, verrà eseguito il suo brano più celebre, ' Fratres ', composto nel 1977, poi divenuto un manifesto del suo particolare minimalismo sacro che fa largo uso dello stile 'tyntinnabulum' e lo ha reso amatissimo in tutto il mondo.

