Pagelle Roma Viktoria Plzen i TOP e FLOP della sfida di Europa League
Pagelle Roma Viktoria Plzen: ecco i TOP e FLOP della terza giornata di Europa League. Le valutazioni del match dell’Olimpico Dopo il passo falso in campionato contro l’Inter, la Roma guarda subito all’Europa League con la voglia di rialzarsi. All’Olimpico arriva il Viktoria Plzen, avversario insidioso e in ottimo momento di forma, per la 3ª . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Approfondisci con queste news
Ecco le pagelle del red carpet Festival Cinema di Roma, scopriamo i look della serata - facebook.com Vai su Facebook
Serie A Women - Napoli-Roma 1-3 - Le pagelle del match #ASRoma #Vocegiallorossa https://vocegiallorossa.it/pagelle/serie-a-women-napoli-roma-1-3-le-pagelle-del-match-273123… - X Vai su X
Roma-Viktoria Plzen 1-2, le pagelle: Ziolkowski (4) errore che costa caro, Dybala (6) ci prova, Wesley (6) - 2 all'Olimpico contro il Viktoria Plzen e complica il proprio cammino in Europa League. ilmessaggero.it scrive
Roma-Viktoria Plzen, le pagelle di CM: Dovbyk sommerso dai fischi. Ziolkowski,serata horror - Terza sconfitta di fila in casa per la Roma, non succedeva dal 2011 con Vincenzo Montella. Come scrive msn.com
Roma-Viktoria Plzen 1-2, pagelle e tabellino: Ziolkowski bocciato, Dovbyk fuori tra i fischi, Adu e Souaré gelano l'Olimpico - Seconda sconfitta consecutiva in Europa League per la Roma: all'Olimpico passa anche il Viktoria Plzen. Segnala msn.com