Pagelle Roma-Viktoria Plzen 1-2 Dybala non basta | male Ziolkowski
Si è chiuso il match tra Roma e Viktoria Plzen, con i giallorossi che escono ancora una volta sconfitti in Europa League. Adesso la situazione in coppa inizia a pesare per la compagine allenata da Gasperini che nel suo score conta 2 sconfitte e una sola vittoria. A dare l’illusione della rimonta ci ha pensato Dybala su calcio di rigore, ma non è bastato ai capitolini per riacciuffare la gara. Qui di seguito le pagelle: Svilar: 6 Non si sporca mai veramente le mani. MAI CHIAMATO IN CAUSA Hermoso: 5.5 Sbaglia appoggi, scelte e persino qualche tempo di uscita. Rischia diverse volte di lasciare completamente sguarnita la difesa. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
