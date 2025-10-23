Pagelle Real Madrid Juve | Di Gregorio e Gatti che partita al Santiago Bernabeu! Openda e un errore che pesa moltissimo – VIDEO

Pagelle Real Madrid Juve, i giudizi dopo il Bernabeu: brillano il portiere e il difensore, il belga commette un errore pesante che condiziona la serata. Una sconfitta di misura, onorevole ma che lascia l’amaro in bocca e conferma le difficoltà attuali. La Juventus esce dal Santiago Bernabeu battuta per 1-0 dal Real Madrid, al termine di una partita in cui ha lottato ma in cui sono emersi ancora una volta limiti evidenti, soprattutto in fase offensiva. Il giorno dopo la sfida di Champions League, è tempo di analisi e di pagelle: come emerge dal commento video post-partita, ci sono state luci abbaglianti ma anche ombre pesantissime nella notte madrilena dei bianconeri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pagelle Real Madrid Juve: Di Gregorio e Gatti, che partita al Santiago Bernabeu! Openda e un errore che pesa moltissimo – VIDEO

