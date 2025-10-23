PAGELLE E TABELLINO ROMA-VIKTORIA PLZEN 1-2 | Ziolkowski-Dovbyk Halloween in anticipo

Voti e giudizi del match dell’Olimpico valido per la 3a giornata della League Phase dell’Europa League 202526 La Roma complica parecchio il suo cammino in Europa League perdendo la seconda partita di fila, per giunta in casa, dopo quella con il Lille. Il Viktoria Plzen passa clamorosamente 2-1 all’Olimpico grazie a due super gol firmati nel primo tempo, giocato malissimo dai giallorossi. Che nella ripresa ci provano, anche se in maniera un po’ confusionaria e senza grande lucidità. I cechi fanno festa e ora Gasperini dovrà affrontare una settimana molto dura verso il match col Sassuolo. Mancini, Hermoso e Koné (LaPresse) – calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO ROMA-VIKTORIA PLZEN 1-2: Ziolkowski-Dovbyk, Halloween in anticipo

